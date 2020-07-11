 تحصين 283 ألفًا و128 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن تحصين 283 ألفًا و 128 رأسًا من الأبقار والأغنام والجاموس، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 75,6% من الأعداد المستهدفة بالحملة، ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع والتي انطلقت يوم السبت الموافق 18 إبريل الماضي.

وشدد الدكتور عوض، على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، خلال تنفيذ الحملة.

وأضاف أنه يجري عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية ضد الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية، للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر، مشيرًا إلى أنه يجري الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق.

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات للقضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.