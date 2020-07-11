ضبط ماسكات وأدوية مجهولة المصدر في عدة صيدليات بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضبط كميات كبيرة من الماسكات الطبية الجراحية بدون فواتير ومجهولة المصدر، و2500 قرص غير مسجلة بوزارة الصحة.

وقال "مكي"، في بيان صحفي، إنه جرى ضبط المخالفات خلال الأسبوع الماضي بعد مرور إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة للصيدلة على 400 صيدلية، للتأكد من توافر جميع الأدوية وخاصة الأصناف المدرجة بالبروتوكولات العلاجية لعلاج مرضى فيروس كورونا، والتأكد من عدم امتناع المؤسسات الصيدلية عن بيع تلك الأصناف.

وأضاف أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصيدليات المخالفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة جميع المواطنين من أبناء المحافظة.