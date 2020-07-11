بحد أدنى 260 درجة.. اعتماد تنسيق قبول الثانوي العام في البحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2020/2021، ليقبل بحد أدنى 260 درجة لجميع مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إنه سيجري تحديد شرائح للمجاميع لتسليم ملفات الطلاب، وفقا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية.

وأضاف: "يأتي ذلك للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة العاملين والمعلمين والطللب وأولياء أمورهم".