توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة وشبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة في الفترة من 12 إلى 14 يوليو الحالي.

إذ يتوقع الخبراء أن يسوط طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء، فيما يكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف الخبراء أنّ حالة الرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة:

طقس الأحد 12 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

طقس الاثنين 13 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

طقس الثلاثاء 14 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.