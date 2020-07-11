مصرع 8 وإصابة 5 في حادث على الطريق الدولي بالإسكندرية

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، اليوم السبت، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص بالطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي، وانتقل ضباط القسم وإدارة المرور و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة وقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ميكروباص بالطريق المشار إليه، ما نتج عنه وفيات وإصابات وتوقف حركة المرور.

وأكد الدكتور محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف بالإسكندرية، أن الحادث أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وأوضح أنه جرى نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، و4 مصابين لمستشفى جمال حمادة ومصاب واحد لمستشفى كرموز لتلقى العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.