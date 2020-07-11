تأديب المحامين تقرر وقف سوزان أبو بكر وناصر ربيع عن ممارسة المهنة

أصدرت إدارة الدعوى التأديبية بالنقابة العامة للمحامين، عقب العرض على هيئة المكتب، اليوم قراراين، بوقف سوزان عمر أبو بكر حسن المحامية، وناصر ربيع عبدالدايم المحامي، عن ممارسة المهنة احتياطيا وذلك لحين الفصل في الدعوى التأديبية.

وجاء نص القرارين كالآتي:

قرار (1)

بشأن التحقيق في الشكوى رقم 65 لسنة 2020 المقدمة ضد السيد الأستاذ/ ناصر ربيع عبد الدايم منصور المحامي

رقم القيد 196050

"وفقا لنص المادة 99 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيم ضده الدعوى التأديبية عن ممارسة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع".

فقد تقرر إيقاف الأستاذ ناصر ربيع عبد الدايم منصور المحامي عن المهنة احتياطيا.

قرار (2)

بشأن التحقيق في الشكوى رقم 66 لسنة 2020 المقدمة ضد السيد الأستاذ/ سوزان عمر أبوبكر حسن المحامية

رقم القيد 259263

"وفقا لنص المادة 99 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيم ضده الدعوى التأديبية عن ممارسة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع".

فقد تقرر إيقاف الأستاذة سوزان عمر أبوبكر حسن المحامية عن المهنة احتياطيا.