للغياب.. إحالة عاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أجرى الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، جولات متابعة في 3 إدارات فرعية.

وشملت المتابعة فمراكز شباب إدارة طوخ، مركز شباب الحدادين الذي وُجد مفتوحًا في غياب بعض العاملين، وفي مركز شباب الحصة تبين غياب بعض العاملين، في حين تبين غلق مركز شباب كفر علوان في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب بنها، تابع "الصبروط" مراكز شباب كفر الحصة وكفر الأربعين اللذان وجدا مغلقين، ومركز شباب جمجرة الجديدة الذي تبين التزامه، وكذلك مركز شباب ميت راضي الذي وجد مفتوحًا في عدم وجود أي من الموظفين، كما شملت المتابعة مركز شباب جمجرة القديمة الذي وجد مفتوحا ويمارس نشاطه.

وفي إدارة شباب كفر شكر تمت متابعة مركز شباب أسنيت، واجتمع "الصبروط" مع أحمد شفيق رئيس مجلس الإدارة حول تطوير المركز، كما وجد مركز شباب كفر عامر ورضوان مغلقًا، وتم تكليف الإدارة الهندسية بعمل معاينة للملعب البلاط وإدراجه في خطة التنجيل.

وأمر "الصبروط" بإحالة العاملين المقصرين للشؤون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية.