توقيع الكشف الطبي على 29 راغبا في الترشح لـ"الشيوخ" بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، وصول عدد الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ والذين وقعوا الكشف الطبي إلى 29 شخصًا، بينهم 3 سيدات.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إن السيدات الثلاث وقعن الكشف الطبي اليوم، وهن أول سيدات يتقدمن للكشف الطبي.

وأضاف أنه يتم تقديم الكشف الطبي من خلال 4 مستشفيات وهي المنصورة الدولي، ودكرنس العام، وطلخا، وميت غمر، مشيرًا إلى أن آخر أيام الكشف هو 18 يوليو الجاري الساعة 7 مساء.

وتلقت اللجنة القضائية بمحكمة المنصورة الابتدائية اليوم 18 طلبًا للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، للمنافسة على 6 مقاعد مخصصة لمحافظة الدقهلية.

وشهدت الساعات الأولى من تقديم الطلبات زحامًا من الراغبين في الترشح، وجلسوا لتدوين بياناتهم في الطلبات المعدة لذلك.

وخصصت أجهزة الأمن مسارًا خاصًا إلى اللجنة مختلف عن مدخل المحكمة، ووضعت البوابات الأمنية للكشف عن المعادن,

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تُجرى يومي 9 و 10 أغسطس للمصريين في الخارج، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.