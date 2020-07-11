فيديو.. تقرير يرصد سياسات أوباما في تمكين التطرف والإرهاب خلال حكمه

"التخريب، العنف، والإرهاب".. سياسات انتهجها الإخوان، لكن لم يتصور البعض، أن يتم شرعنة سياساتهم، عبر عملهم تحت مظلة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فما بين الفترة 2009 إلى 2017، زادت فيها جرائم التنظيم الإرهابي، ونشطت فيها الحركات المتطرفة المنبثقة من فكر التنظيم الخبيث، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن الكاتب الأمريكي فرانك جافني، كشف في كتاب "الإخوان المسلمون في إدارة أوباما"، عن أبرز عناصر التنظيم، الذين عملوا في ظل إدارة أوباما، وأبرزهم هوما عابدين، ابنة سيد زين العابدين، أحد مؤسسي المجلس الإسلامي البريطاني، وكانت نائبة رئيس الموظفين لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومساعدة لها، وطالب أعضاء الكونجرس عام 2012، بالتحقيق في صلتها بتنظيم الإخوان.

وأشار التقرير، إلى أن داليا مجاهد، هي الأخرى، من أبرز العناصر، حيث عينها أوباما، مستشارة في المجلس الاستشاري للأديان، كما أن رشاد حسين، ظهر في العديد من فعاليات الإخوان، وكان مستشار أوباما فيما يخص الشريعة، وعينه في 2010، مبعوثا لمنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن عارف علي خان، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق عام 2009، أمينا مساعدا في مكتب تطوير السياسات بوزارة الأمن الداخلي، ومشهور عنه عضويته بتنظيم الإخوان.

واستعرض التقرير الحديث عن "زكي برزنجي"، الذي عينه أوباما عام 2016، منسقا للعلاقات مع المسلمين في البيت الأبيض، ومحمد ماجد مستشار الشريعة لأوباما، وعينه عام 2011 في مجموعة عمل مكافحة التطرف التابعة للأمن الداخلي، واستخدم علاقاته مع مدير FBI للتخلص من وثائق تدين تنظيم الإخوان، وكذلك سلام المرياطي، مؤسس مجلس الشؤون العامة للمسلمين MPAC، ومستشار أوباما إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 2012، واستضافه أوباما في قمة لمكافحة التطرف 2015.

وتناول التقرير، الحديث عن "إيبو باتل"، الذي عينه أوباما عضوا في المجلس الاستشاري، حول الشراكات القائمة على الإيمان، ومعروف ارتباطه بتنظيم الإخوان منذ 2013، وكذلك محمد الإبياري، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحرية والعدالة الإخوانية FJF، وعينه أوباما في 2010 مستشار أعلى بوزارة الأمن القومي، فكل هذه الشخصيات وغيرها، لعبت دورا محوريا في صياغة سياسات أوباما في الشرق الأوسط، نتج عنها كل الإرهاب والتطرف والتخريب الذي طال المنطقة برعاية تنظيم الإخوان الإرهابي.