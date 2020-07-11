"الوزراء" عن شكاوى المواطنين: تلقينا بلاغات كيدية بين الأقارب

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، أن القوات المسلحة المصرية تجابه تحديات ومخاطر لحماية أمننا القومي في الداخل والخارج، كما أن الحكومة مستعدة للتعامل مع كل ما يهم المواطن المصري، موضحًا أن مناورة حسم 2020، رسائل تؤكد قوة الدولة المصرية، وهناك جهود في كل القطاعات من أجل مصلحة المواطن المصري، وكلما زاد الاستقرار، كلما تمكنت أجهزة الدولة من أداء دورها في خدمة المواطن.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتم استقبال الشكاوى بشكل يومي من المواطنين، ويتم فحصها وتنقل إلى جهات الاختصاص، ويتم توزيع الشكاوى التي ترد للمنظومة لجهات التخصيص، طبقا للأولويات وتأتي في مقدمتها وزارة الصحة.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، أن محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية، لها النصيب الأكبر في عدد الشكاوى، نظرا لكبر الكثافة السكانية لهذه المحافظات، مؤكدًا أن هناك شكاوى كيدية بين الأقارب.

وتابع: شهدنا تطورا في المنظومة الصحية لمواجهة كورونا وتم فتح حوالي 340 مستشفى على مستوى الجمهورية، من أجل استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتأتي على رأس المحافظات في معدل الشكاوى القاهرة الكبرى والإسكندرية".