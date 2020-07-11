انتحار شاب تركي أمام أحد القطارات

لقى مواطن تركي حتفه، نتيجة انتحاره بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات المتجهة من مدينة جبزا نحو مدينة هالقالي، دون أن يتبين السبب حتى الآن.

وحسب ماذكرت جريدة "KRT" التركية، لقى مواطن تركي مصرعه منتحرًا بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات، ووقعت الحادثة الساعة 17.50 مساء اليوم، وأكد شهود العيان أن الضحية كان شابا في مقتبل العمر، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

يذكر أن تركيا تشهد انهيارًا اقتصاديًا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وازدادت معدلات البطالة والفقر والجوع، بالإضافة إلى موجة غلاء الأسعار التي تشهدها تركيا هذه الأيام.