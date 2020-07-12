أبوشقة: أتوقع عرض قانون تقسيم الدوائر قبل فض دور الانعقاد الحالي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه تم إرجاء فكرة التوافق مع الأحزاب على ما يخص انتخابات النواب لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفًا أن التأخر في قوانين الانتخابات يرجع لحسابات دقيقة حول جداول الناخبين وعدد السكان، بسبب الحسابات الفنية المعقدة.

وأضاف "أبو شقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تمهد لمشهد ديمقراطي حقيقي، وتعد تقسيم للدوائر على نحو دستوري وقانوني سليم.

وتابع: أتوقع ان يتم عرض قانون تقسيم الدوائر وصدوره قبل فض دور الانعقاد الحالي، والمفترض أن ينتهي في نهاية شهر يونيو، وإنما ليس هناك مايمنع أن يستمر إلى أن ينتهي من مشروعات القوانين الهامة.