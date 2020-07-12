اعرف حقك.. حقوق ومسؤوليات المريض في أثناء التواجد بالمستشفيات

تستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية حقوق ومسؤوليات المريض، وفقا للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حقوق المريض

ـ يجب على المستشفى تقديم المساعدة بالشرح والتفسير لحقوق المريض.

ـ يتلقى المريض بالمستشفى العلاج دون تميز من ناحية اللون، الديانة، الجنس، الجنسية، الإعاقة، أو مصدر دفع التكاليف سواء كان تأمين صحي أو خلاف ذلك.

ـ يتلقى المريض العناية المناسبة في جو نظيف، آمن، وخال من المعوقات.

ـ يتلقى المريض الرعاية المناسبة في الحالات الطارئة أو الحرجة.

ـ يجب أن يحاط المريض علما بإسم وتخصص الطبيب المعالج، والمشاركين له في العلاج.

ـ من حق المريض أن يرفض العلاج.

ـ من حق المريض توفير غرف لغير المدخنين.

ـ من حق المريض تلقي معلومات كاملة عن تشخيص الحالة، العلاج المحتمل، والجرعات الموصى بها.

ـ موافقة المريض على مقترحات خطوات العلاج، ويجب أن تشمل هذه المعلومات المخاطر المحتملة، وفوائد العلاج.

ـ من حق المريض قبول أو رفض أن يكون جزءا من بحث يجرى عليه، وفي حالة القبول يجب أن يجرى توضيح خطوات البحث ومدى تأثيره عليه.

ـ يجب أن يشارك المريض في جميع القرارات الخاصة بالعلاج، وعند خروجه من المستشفى يجب أن يزود بتقرير عن حالته من قبل المستشفى.

ـ مراجعة السجل الطبي والحصول على صورة من النلف الخاص بالعلاج، ولا تعفى المستشفى من اعطائه التقرير بسبب عدم تسديد مصروفات العلاج.

ـ يجب على المستشفى إعطاء المريض بيان تفصيلي بالمفردات المدفوعة، وشرح لكل التفاصيل.

ـ من حق المريض الشكوى دون خوف من الانتقام، أو تتأثر الخدمات التي يحصل عليها، كما أن من حقه أن يشكو لوزارة الصحة، وعلى المستشفى أن تمد المريض برقم هاتف الوزارة.

ـ من حق المريض تفويض أحد أفراد عائلته، من البالغين من يكون له الأولوية في الزيارة طبقا لحالته الصحية.

ـ معرفة رغبة المريض المتعلقة بالتبرع بأعضائه في حالة الوفاة، وتسجل في بطاقة المتبرع المتاحة بالمستشفى.

مسؤوليات المريض

حددت مسؤوليات المريض لبيان العلاقة المتبادلة، المسؤولية، والتعاون على أساس رفع جودة الخدمات الصحية، فيكون المريض مسؤولا عما يلي:

ـ إمداد المستشفى بالمعلومات الكاملة وبدقه عن تاريخه المرضي، المستشفيات، الأدوية، والأشياء الأخرى المتعلقة بصحته.

ـ إخبار الطبيب أو الممرضة إذ لم تفهم علاجه، أو المتوقع عمله.

ـ إخبار الطبيب أو الممرضة إذا كان هناك تغير في الظروف، أو المشكلة التي ظهرت في أثناء العلاج.

ـ تتبع خطة العلاج الموصى بها من الطبيب المعالج، لكل من المريض الداخلي بعد خروجه، والمريض الخارجي.

ـ الإمداد بالمعلومات الدقيقة المرتبطة بالتأمين الصحي، أو مصادر دفع الفواتير الأخرى، ويكون المريض مسئول عن دفع الفواتير في الوقت المحدد لها.

ـ يمكن أن يكون من الضروري نقل المريض من سرير إلى آخر، أو طابق آخر داخل المستشفى.

ـ يجب على المريض أن يكون حسن الخلق، ويراعي مشاعر المرضى الآخرين، وطاقم المستشفى.

ـ يجب على المريض احترام سياسة عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

ـ يجب على المريض أن يكون على علم ودراية بساعات وسياسة العيادة.