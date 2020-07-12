120 فندقا بجنوب سيناء يحصلون على شهادات التشغيل

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي الفنادق التي حصلت على شهادة التشغيل بلغت 120 على مستوى مدن المحافظة.

وأشار المحافظ في تصريح صحفي اليوم، إلى أنهم مقسمين كالتالي، شرم الشيخ استحوذت على العدد الأكبر وبلغ عدد الفنادق الحاصلة على شهادة التشغيل 90 فندقا، رأس سدر 6، دهب 13، طابا 5، نويبع 5، سانت كاترين 1، موضحا أن باقي الفنادق ومراكز الغوص التي لم تحصل على شهادة مازالت تستكمل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن وزيري السياحة والطيران قاما بجولة تفقدية على مدار يومين في مدن دهب ونويبع وطابا لتفقد الأوضاع السياحية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي تزامنا مع بدء توافد الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ حيث استقبلت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 3500 سائحا من جنسيات مختلفة أغلبها من أوكرانيا، وتوقع المحافظ انتعاش الحركة السياحية الداخلية عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.