توزيع صناديق الأسئلة بالمنوفية فجرا وسط تشديدات أمنية

شهد الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، فجر اليوم، عملية توزيع صناديق كراسات الأسئلة على 101 لجنة على مستوى محافظة المنوفية، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

ويؤدي طلبة الثانوية العامة بشعبتيها امتحانات الدور الأول لمادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط إجراءات صحية واحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، ويؤدي طلبة الثانوية العامة مكفوفين اختبار اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).