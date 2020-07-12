ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في السويس إلى 1343

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1343 حالة من فيروس كورونا، اليوم الأحد، بينما سجلت المحافظة 65 حالة جديدة موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر، ومستشفى التأمين الصحي والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل.

وأضافت مديرية الصحة، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 1862 وعدد الوفاة إلى 129 حالة وعدد الحالات التي تخضع العلاج 360 حالة.

وقال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، إن هناك استعدادات تامة لجميع المستشفيات العزل المخصصة بالمحافظة لاستقبال كافة الحالات بشكل يومي، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية من لجنة إدارة أزمة الكورونا للتأكد من جاهزية وتوافر كافة المستلزمات في مخازن المديرية.