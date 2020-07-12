طلاب الثانوية بأسيوط يؤدون الامتحانات وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة

يؤدي طلاب الثانوية العامة بأسيوط بقسميها العلمي والأدبي امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا وسط تكثيف أمني وإجراءات وقائية مشددة لمنع العدوى بفيروس كورونا، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الإمتحان في مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الجغرفيا.

وذكر مصدر بتعليم أسيوط، أن جميع اللجان بدأت في موعدها ولم يجري رصد أي تأخير في أي لجنة، كما أن غرفة عمليات امتحان الثانوية العامة لم ترصد أي مشكلة حتى الآن.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يحق لهم خوض الامتحان في محافظة أسيوط هذا العام 27 ألفًا و400 طالب وطالبة، يؤدون الامتحان في 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.

وكثفت محافظة أسيوط من إجراءاتها الأمنية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، كما دعمت الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث توافد الطلاب على اللجان مرتدين "الكمامة" الواقية، ملتزمين بكل الإجراءات الوقائية المعلنة.