إزالة 34 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عن إزالة 34 حالة تعدي منها 14 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 1002 متر مربع، و 20 حالة تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة بمساحة فدان و6 قراريط و16 سهمًا.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملة تأتي ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات "حق الشعب"، بمراكز ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة وأجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحي شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس، والمطرية.

وأضاف أن إجمالي حصيلة الحملة بلغت 109 حالات تعدي بالبناء على 11737 متر، منهم 89 حالة بمساحة 6371 متر مربع جرى التعدى عليها بالبناء على أملاك الدولة، و20 حالة بمساحة فدان و6 قراريط و16 سهمًا، وهو ما يعادل 5366 متر جرى التعدي عليها بالزراعة، وتتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وللموارد المائية والري والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق.

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، وبين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولاً بأول لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.