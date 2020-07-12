تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البحرين وأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاق بين كل من حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البلدين من خمس إلى عشر سنوات، وإن هذا الاتفاق سيجري تطبيقه في وقت لاحق.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأنه من شأن هذا الاتفاق تسهيل التواصل بين مواطني البلدين وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، كما يعكس مدى قوة الشراكة التاريخية والتعاون المتبادل بين البحرين وأمريكا ومساعيهما المتواصلة لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات "الأكاديمية، والصناعية، والرعاية الصحية، والتجارية، والاجتماعية" وغيرها.