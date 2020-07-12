إزالة 17 حالة تعد على 18 فدانا من الأراضي الزراعية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 18 فدانا و13 قيراطا بمركز أبو حماد.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الثالث للموجة الـ16، والتي بدأت الأربعاء الماضي، لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيجري تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أشارمحافظ الشرقية إلى أن الموجة الـ16 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين، والحالات غير الجادة في التقنين، والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، وحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.