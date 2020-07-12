8 معلومات عن القمص إشعياء ميخائيل ثامن كاهن بالكنيسة يتوفى بكورونا

توفى القمص إشعياء ميخائيل كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويعد الكاهن الراحل هو ثامن كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوفى بسبب كورونا، خلال الفترة الماضية، كما أصيب عدد كبير من كهنة الكنيسة منهم من تم شفاؤه ومنهم من يخضع للعلاج في العزل المنزلي أو المستشفيات.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه ستقام صلوات تجنيز الكاهن الراحل بكنيسته في الثالثة من مساء اليوم، وستذاع الصلوات مباشرة على صفحة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر.

والكاهن الراحل توفى بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من ٥٠ سنة، وسيم كاهنًا في 10 إبريل 1970، ورسم قمصًا في 14 نوفمبر 1975.

وحصل على درجة الماجستير من معهد الرعاية والتربية عن رسالته بعنوان "الفكر الرعوي لقداسة البابا شنودة الثالث واحتياجات العصر"، وحصل على درجة الدكتوراة في الرعاية الأسرية من المعهد ذاته، وله العديد من الكتب التربوية والعظات التعليمية.

وساهم مع جيله في تلمذة عدة أجيال من الشباب والخدام بالكنيسة القبطية.