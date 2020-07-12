ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة 81 جهاز كهربائى من داخل مخزن شركة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (مدير مبيعات بإحدى شركات التجارة والصناعة) بإكتشافه كسر الباب الخاص بالمخزن التابع لمحل عمله الكائن بدائرة القسم وسرقة (عدد "81" جهاز كهربائى "كيتشن ماشين" يقدر ثمنهم بمبلغ "205 ألف جنيه " من داخل المخزن) وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص).. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم "حسنى النية" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.