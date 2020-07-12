برأس مال 2 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من 455 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسطي الدخل بإجمالي تكلفة 65 مليار جنيه، وخلال الثلاث سنوات المقبلة سيتم تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 70 مليار جنيه، و60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 30 مليون جنيه، بإجمالي 310 آلاف وحدة إسكان جديدة.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم إطلاق مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، وتقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان (غير المنطبق عليهم الشروط)، والتي تكون استكمالًا لمجموعة المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد، بهدف زيادة القدرات الاستهلاكية للمواطنين.

وتأتي أهمية إنشاء صندوق قابض يتبع وزارة المالية لضمان التمويل الاستهلاكي برأس مال قدره 2 مليار جنيه من الخزانة العامة.

وتقوم فكرة الصندوق على توفير ضمان للهيئات وللشركات لمن يقوم بعمليات التمويل الاستهلاكي، وتقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات، وتسهيل زيادة قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والشقق والأراضي.

أهداف الصندوق

- تحفيز النمو الاستهلاكي: لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكي وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وشراء العقارات.

- تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة، مثل شراء السياراة والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات، وأيضًا المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الدولة.

- توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات مثل تمويل شراء بعض الأجهزة المنزلية للمواطنين وإحلال السيارات القديمة.

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