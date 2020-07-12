تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في عنف المطرية لـ12 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل جلسة إعادة المتهمين في قضية أحداث عنف المطرية، لجلسة 12 سبتمبر المقبل، لسماع شهادة الباحث الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير 2015، وآخرين مجهولين، كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

كما يواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.