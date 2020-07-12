10 إغماءات في لجان سوهاج.. والطلاب: الكيمياء والجغرفيا صعبة

شهدت امتحانات الثانوية العامة لمادتي الكيمياء والجغرافي بمحافظة سوهاج، إصابة 10 طلاب وطالبات بحالات إغماء، بمدن سوهاج والبلينا وجرجا، دارالسلام، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات.

واشتكى الطلاب من صعوبة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، منوهين بأن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط.

وأدى امتحانات الثانوية العامة في المحافظة 26 ألفا و39 طالبا وطالبة، فى 83 لجنة على مستوى المحافظة، داخل 11 إدارة تعليمية، وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، كردونا أمنيا بمحيط المدارس، ووضعت الحواجز الحديدية، لمنع وقوف السيارات وتجمعات أولياء الأمور أمام اللجان.