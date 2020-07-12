رئيس جامعة سوهاج يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بالتزام الطلاب  

تابع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020، لطلاب الفرقة النهائية بكلية الزراعة في أولى امتحاناتهم، بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد "عزيز" حرص الجامعة على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، والتي تتضمن دخول الطلاب من خلال بوابات التعقيم الموجودة ببوابات الجامعة الرئيسية وقياس الحرارة بالكواشف الحرارية وارتداء الطالب الكمامة، بالإضافة إلى التهوية والتعقيم للجان بالمدرجات والقاعات، لافتًا إلى ضرورة التطبيق الحازم للتباعد الآمن بين الطلاب في اللجان.

وأشاد رئيس الجامعة بهدوء اللجان وانضباط الطلاب والتزامهم بالقواعد والإجراءات الوقائية أثناء آداء الامتحان، حيث تحدث معهم حول الورقة الإمتحانية وحثّهم على التركيز والإجتهاد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية، إن 293 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 7 برامج موزعين على 16 لجنة امتحانية، مضيفًا أن أعمال الامتحانات التي بدأت اليوم تجري خلال فترة واحدة فقط من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وتنتهي يوم 28 من الشهر الجاري.