"حماة الوطن" ينسحب من القائمة الموحدة للشيوخ.. والغباشي: نكتفي بالفردي

أكد اللواء محمد الغباشي، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن المكتب السياسي للحزب قرر الانسحاب من القائمة الحزبية الموحدة التي يرعاها حزب مستقبل وطن؛ نظراً لأن حصة الحزب التي تم تخصيصها له لا تتناسب مع ثقله وموقعه السياسي في الشارع.

وقال الغباشي لـ"الوطن"، إن الحزب خلال المفاوضات طلب 18 مقعدا في القائمة الموحدة، ولكن فوجئ أنه تم تخصيص 3 مقاعد فقط للحزب، لذلك سنكتفي بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية فقط.

وبحسب مصادر حزبية فإن الحزب كان قد قرر الدفع بـ14 مرشحا في القائمة الانتخابية على رأسهم اللواء محسن الفحام، نائب رئيس الحزب، واللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس الحزب، واللواء محمد الفخراني، واللواء إيهاب هلال، واللواء فاروق مجاهد، واللواء أحمد عبدالرحيم.

وشملت قائمة المرشحين الذين استقر عليهم الحزب، اللواء عبدالهادي رشوان، واللواء فتحي عبد الحميد، والدكتور أحمد الصغير، والدكتور محمد نور، ومحمود أشرف أبوالنصر، ومحمد الحوفي، وأحمد العطيفي، وأحمد خلاف.