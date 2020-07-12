وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية بالإسماعيلية 

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، لجان بنين آل نوح بمعهد فتيات الإسماعيلية، التابعة لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، في تاسع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الكيمياء.

وحرص وكيل الأزهر على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مشيدًا بالتزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية وتفهمهم الوضع المحيط بهم.

من جانبهم أشاد الطلاب باهتمام قيادات الأزهر لاستمرارية تفقد أحوالهم والوقوف على حاجتهم، مقدمين الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه المستمر لهم وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.