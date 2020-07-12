خلود نادر تعلن شفائها من كورونا: احمدوا ربنا على نعمة اليوم العادي

أعلنت مذيعة محطة "نغم إف إم" خلود نادر، شفائها من فيروس كورونا، الذي أصابها مؤخرًا.

وكتبت "خلود"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله، أنا خفيت، والحمد لله تأكدت إني أقدر أرجع لحياتي الطبيعية من جديد".

وتابعت: "الحمد لله جت بسيطة، والحمد لله على نعمة ناسي وحبايبي اللي كانوا بيطمنوا علّيا كل يوم من قلبهم، الحقيقة أنا بشكر الفترة دي جدًا لأنها علمتني حاجات كتير قوي في حياتي، يمكن كنت هتعلمها كمان عشر سنين".

وأضافت "خلود" قائلة "شكرًا جيش مصر الأبيض اللي فعلا تعبانين قوي علشانا، وأقل واجب إننا نشكرهم، وأخص بالشكر الأطباء الجميلة قلبًا قبل ما يكونوا شاطرين، كمان الدكتور محمد قدري والدكتور إسلام الشواف، يارب يكتر من أمثالكم".

واستطردت "خلوا بالكم من نفسكم ومن صحتكم ومن الناس اللي بتحبوها وبيحبوكم عشان دول أحلى وأكبر نعم في حياتنا، واحمد ربنا من قلبك بكل حب ورضا واقتناع على نعمة اليوم العادي، ومتنسوش تابعونا إن شاء الله الأحد والاثنين من 9 لـ11 بالليل في ياليل يا عين على نغم إف إم، إذاعتي العزيزة اللي بتشرف دايما بوجودي فيها وسط زملائي".