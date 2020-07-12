هدوء في ثاني أيام الترشح للشيوخ في الدقهلية.. ولا متقدمين جدد

سادت حالة من الهدوء الشديد في ثاني أيام تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة المنصورة الابتدائية، ولم تستقبل اللجنة أي طلب ترشيح جديد حتى منتصف اليوم، وتجمد عدد الطلبات عند 18 طلبًا.

واستقبلت اللجنة خلال أول أيام الترشيح 18 طلبًا للترشح من بينهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح واحد عن حزب المؤتمر و11 مرشحًا مستقلًا، للمنافسة على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، عن وصول عدد الراغبين في الترشيح لمجلس الشيوخ، والذين وقعوا الكشف الطبي على 29 شخصًا بينهم 3 سيدات.

وأضاف "مكي"، أن الكشف الطبي يُقدم من خلال 3 مستشفيات، هي "المنصورة الدولي، ودكرنس العام، وطلخا، وميت غمر"، مشيرا إلى امتداد آخر أيام الكشف المقرر له يوم 18 يوليو الجاري إلى الساعة 7 مساءً.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و 10 أغسطس المقبل للمصريين في الخارج، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.