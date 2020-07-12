تطوير 20 سوقا عشوائيا بالمحافظات بـ44 مليار جنيه

أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، اليوم، أهم إنجازات الوزارة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بمحدودي الدخل.

ولفت الوزير إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا بمشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتى يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقًا بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقًا أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

فيما أوصح خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تطوير الأسواق خطوة مهمة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين بشكل حضاري، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 134 سوقًا عشوائيًا، و82 بالإسكندرية، و83 بالجيزة، و55 بالشرقية، و79 بسوهاج، و63 بالمنيا.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن هناك أسواقا زمنية أي "يومية أو أسبوعية أو سنوية"، أو تُصنف من حيث الاستخدام "غذائي أو مهني أو حرفي أو مختلط"، ونخطط للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية ضمن خطة تمتد لعام 2030 .