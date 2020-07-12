مريض بالسرطان.. إصابة الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر بفيروس كورونا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، بإصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، من بلدة "قباطية" جنوب جنين، بفيروس كورونا المستجد، حيث يقبع حاليًا في مستشفى "أساف هروفيه".

وذكرت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة هي التي جعلت الأسرى هدفًا لفيروس كورونا، ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم.

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر وخطورة حالته الصحية الصعبة والخطيرة، وطالبت بإجراء فحص كورونا لجميع الأسرى المرضى في سجن الرملة ولأسرى جلبوع بشكل فوري، موضحة أن معاناته مع السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، وأنه خضع لعلاج إشعاعي، بعد إهمال طبي متعمد.