أولياء أمور طلاب الثانوية: "أبناءنا أعصابها بتتعب داخل اللجان"

سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه العشرات من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الغربية عقب آداء أبنائهم امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا بسبب صعوبة الأسئلة، وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكاوى إلى غرف العمليات والطواريء المشرفة على سير لجان الامتحانات.

وكشف أولياء أمور الطلاب خلال جولة "الوطن" لتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بلجان شرق وغرب المحلة التعليمية، عن شكوى الطلاب والطالبات، والذين أصيبوا بحالة من التوتر والرهبة خلال أدائهم امتحان المادتين المشار إليهما علي خلفية جولات أجراها الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية واقتحامه لبعض اللجان فجأه لمتابعة سير أداء الطلاب والطالبات وتذليل أي عقبات أمامهم.

"أنا كنت النهاردة متواجده أمام لجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بشارع الإنتاج وفوجئت بموكب محافظ الغربية أمام أبواب اللجنة فى ظل حالة من الرعب والصدمة انتابت الطلاب بسبب صوت سيارات الشرطة المرافقة له، مما تسبب فى تعطل حركة السيارات وصعوبة وصول ابني وزملائه إلى اللجنة لأداء امتحان مادة الكيمياء".. هكذا قالت "حسناء محمد" والدة أحد الطلاب، مؤكدة أن ذلك المشهد يتكرر طوال أيام الامتحانات السابقة وأصبح مزعجًا للطلاب.

وعلى بعد خطوات من أبواب تلك اللجنة، تقع لجنة مدرسة أحمد عرابي والتى تحوي ما يقرب من 46 لجنة فرعية، وقف أولياء أمور الطلاب والطالبات على رصيف حي ثان المحلة انتظارا للاطمئنان على أبنائهم خلال أدائهم الامتحانات.

وتسائل حسين محمود أحد أولياء أمور الطلاب، عن زيارات المحافظ قائلًا: "كيف يتجول محافظ الغربية داخل لجان الثانوية العامة وهو ما يعد مخالفة قانونية ولاسيما أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لا يتفقد اللجان ويتبع تعليمات الوزارة بعدم السماح بالدخول إلى لجان الامتحانات سوى لوزير التربية والتعليم فقط حسب اللوائح القانونية والإدارية المنظمة لامتحانات الثانوية العامة".

وأضاف "حسين"، أن تفقد محافظ الغربية للجان الثانوية العامة المتكرر يصيب الطلاب والطالبات بالتوتر والرهبة وعدم القدرة على التركيز في أداء الامتحانات، ويعطل انتظام سير الامتحانات ويعرقل دخول الطلاب إلى اللجان - بحسب قوله.

وأدي اليوم الأحد، ما يقرب من 34 ألفا و 730 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب معهد المكفوفين بطنطا، ومقاييس المفاهيم (الفيزياء) لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بواقع 122 لجنة بنطاق المحافظة.