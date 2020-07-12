1.25 حصان لكل 10 متر مربع.. الجهد المطلوب للمساحات بالنسبة للتكيف

بالتزامن من دخول فصل الصيف، وارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحراراة، يلجأ البعض لشراء أجهزة التكيف، وأوضح جهاز حماية المستهلك، للمواطنين، الجهد المطلوب للمساحات بالنسبة لأجهزة التكيف، عند شرائها.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الجهد المطلوب للمساحات بالنسبة لأجهزة التكيف، وفقا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الجهد المطلوب للمساحات بالنسبة لأجهزة التكيف

يحتسب كفاءة أداء التكييفات بالنسبة للمساحات المطلوب تكييفها عن طريق عدة عوامل مجتمعة يستطيع فنيو شركات توريد وتركيب التكييفات حسابها وتحديد القدرة المناسبة للمكان المراد تكييفه:

- مساحة المكان المراد تكييفه وهو أقل الحسابات دقة في تحديد القدرة المفترضة للجهاز.

- درجة التبريد المراد من الجهاز "المكيف" الوصول إليها في المكان من 16 درجة إلى 26 درجة مئوية.

ـ حساب الأحمال الحرارية وتتمثل تقريبا في :

1- مدى تعرض الحوائط للشمس.

2- الطابق الذي فيه المكان المراد تكييفه.

3- عدد الأفراد المفترض تواجدهم بالمكان المراد تكييفه.

4- كم ونوعية الأثاث والأجهزة المتواجدة في المكان.

وعلى وجه العموم من الشائع الاحتساب التقريبي غير الدقيق للقدرة التبريدية للجهاز بالنسبة للمساحة هي كالآتي:

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن هناك العوامل أخرى مؤثرة في اختيار القدرة المناسبة للجهاز لتكييف مكان معين.