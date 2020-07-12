محافظ المنيا يكلف نائبه باسترداد 5 آلاف فدان تابعة للغابات الشجرية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، باستكمال أعمال استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث نجحت الحملة في استرداد 1000 فدان، تمهيدًا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.

وأزالت أجهزة المحافظة التنفيذية 9 حالات بناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 4600 متر مربع بطوخ الخيل.

ونجحت أجهزة المحافظة في إزالة 91 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 19783 متر مربع، وإزالة واسترداد 76 حالة تعديات زراعة على مساحة 4200 فدان و18 قيراطًا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 120 متر مربع، بالإضافة لإزالة 8 حالات تعديات زراعة على أملاك الدولة على مساحة 2 فدان و18 قيراطًا.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 117 متر مربع بقرية قلوصنا، بالإضافة لإزالة 24 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2050 متر مربع بجبل الطير.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، في إزالة 47 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 12064 متر مربع، وجرى استرداد 1263 فدانًا و18 قيراطًا بقرية بني صامت.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من استرداد 65 فدانًا و6 قراريط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي لعدد 7 حالات تعدي على أرض زراعية أملاك الدولة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 7 حالات تعد على أرض زراعية على مساحة 1769 فدانًا، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، من إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 69 متر مربع، وإزالة واسترداد حالة تعدي على أرض زراعية على مساحة 100 فدان بقرية نزلة أسمنت.