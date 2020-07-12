محافظ المنيا يكلف نائبه باسترداد 5 آلاف فدان تابعة للغابات الشجرية
كتب:
اسلام فهمي
05:32 م | الأحد 12 يوليو 2020
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، باستكمال أعمال استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث نجحت الحملة في استرداد 1000 فدان، تمهيدًا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.
وأزالت أجهزة المحافظة التنفيذية 9 حالات بناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 4600 متر مربع بطوخ الخيل.
ونجحت أجهزة المحافظة في إزالة 91 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 19783 متر مربع، وإزالة واسترداد 76 حالة تعديات زراعة على مساحة 4200 فدان و18 قيراطًا.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 120 متر مربع، بالإضافة لإزالة 8 حالات تعديات زراعة على أملاك الدولة على مساحة 2 فدان و18 قيراطًا.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 117 متر مربع بقرية قلوصنا، بالإضافة لإزالة 24 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2050 متر مربع بجبل الطير.
ونجحت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، في إزالة 47 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 12064 متر مربع، وجرى استرداد 1263 فدانًا و18 قيراطًا بقرية بني صامت.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية من استرداد 65 فدانًا و6 قراريط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي لعدد 7 حالات تعدي على أرض زراعية أملاك الدولة.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 7 حالات تعد على أرض زراعية على مساحة 1769 فدانًا، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، من إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 69 متر مربع، وإزالة واسترداد حالة تعدي على أرض زراعية على مساحة 100 فدان بقرية نزلة أسمنت.