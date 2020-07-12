تواصل أعمال المبادرة القومية للسمعيات بجنوب سيناء

تتواصل أعمال المبادرة القومية للسمعيات بكافة الوحدات والمراكز الطبية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي شملت دعم صحة المرأة، و"100 مليون صحة"، لتوقيع الكشف والفحص الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من المبادرات.

وأضاف "رخا"، أن أعمال مبارة السمعيات تهدف للكشف المبكر للإعاقة السمعية وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من خلال فرق طبية مدربة.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأوضحت الدكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، تخصيص عددًا من الأماكن لتقديم الخدمات الطبية للأطفال حديثي الولادة، وهي "الوحدة الصحية بأبوصويرة برأس سدر، المركز الحضري بأبوزنيمة، الإدارة الصحية بكاترين، الوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، مركز رعاية الأمومة والطفولة بطور سيناء، المركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، مكتب الصحة بدهب والمركز الحضري بمدينة نويبع".