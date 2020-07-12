مصرع شاب صدمته سيارة في موكب زفاف بالطريق الأوسط بالمنيا

لقي شاب مصرعه، بعدما صدمته سيارة مشاركة في موكب حفل عرس بالطريق الأوسط الرابط بين مدينتي المنيا القديمة والجديدة، وفرت هاربة.

وكان المتوفى يقود دراجة بخارية، سقط على إثر الحادث مصاباً بكسور بالرأس ولفظ أنفاسه الأخيره متآثرا بجراحه.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث سير بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، ووجود مصاب.

بانتقال قوة أمنية وسيارة الإسعاف، تبين إصابة الشاب "وائل خليل" 37 عاما، بكسور متعددة ونزيف شديد بالمخ، وفارق الحياة. وجرى تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ودشن عدد من شباب المنيا حملات عدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بسرعة القصاص للشاب المتوفى، وتدخل الأجهزة الأمنية.

كما طالبوا إدارة مرور المنيا، بمنع حفلات الزفاف اليومية بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، إذ يلجأ له المواطنون بعيداً عن أعين المسؤولين بالمدينة القديمة، وما يُسفر عن ذلك من وقوع ضحايا ومتوفين من حين لآخر، وتعطيل الطريق بين الحين والآخر.

يذكر أن الطريق الأوسط كان يلقب منذ سنوات قليلة بطريق الموت بالمنيا، نظراً لوجود العديد من المنحنيات به، وارتفاعه بنحو 100 متر عن سطح الأرض، ووقوع الحوادث بشكل متكرر عليه، إلى أن جرى إنشاء 10 مطبات صناعية بالطريق جهة النزول، بينما الجهة الأخرى للصعود للمدينة الجديدة لا زالت تعاني من كثرة حوادث التصادم من حين لآخر خاصة خلال حفلات الزفاف.