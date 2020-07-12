مؤلف "ساعة شيطان": رفضنا ظهور دينا مراجيح كبائعة مناديل في الفيلم

نفى السيناريست أحمد عبدالفتاح، ما تردد بشأن مشاركة دينا مراجيح في فيلمه الجديد "ساعة شيطان"، انطلاقاً من ظهورها حاملة للسيناريو في صورة لاقت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالفتاح، في بيان، إنه حريص مع مخرج الفيلم إبرام نشأت علي تقديم فيلم بمستوى فني جيد، مضيفاً أن الصورة المتداولة يتحمل مسئوليتها ريجيسير أحضر دينا إلى موقع تصوير الفيلم لظهورها في لقطة كبائعة مناديل، وهو ما قوبل بالرفض منه ومن نشأت.

وشدد على التزامه بتعليمات نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بعدم التعامل مع فتيات التيك توك.