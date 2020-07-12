افتتاح المركز الثقافي بمشروع "معا" وتطوير "الخيالة" أغسطس المقبل

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع "الأسمرات 3" مبني على 63 فدان بواقع 7300 وحدة سكنية بتكلفة مليار و800 مليون جنيه، ساهم فيهم الصندوق بمليار و300 وصندوق تحيا مصر ساهم بنصف مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروع ضخم وكبير، وتتكون العمارة من أرضي و9 أدوار ويحتوي على 2 مصعد في كل عمارة ومسجد وكنيسة ومركز طبي و5 حضانات.

وأضاف "صديق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الأسمرات 3 يعتبر "كومباوند" به كل الخدمات بما فيها الخدمات الترفيهية مثل النوادي، لافتا إلى أن الأسمرات 1 و2 كانت تتكون من أرضي و5 أدوار وهذا الفارق بينها وبين الأسمرات 3، كما أن النموذج المعماري يختلف نسبيا.

وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروع "معا" بواقع 4400 وحدة بتكلفة مليار جنيه بمساحة 70 فدانا بالتعاون مع شركة "معا"، كما يحتوي على مركز ثقافي ليس له مثيل في "الكمبودات"، ويحتوي على 2 سينما ومسرح ومكتبة وكافيتريات ومدارس ودار مسنين وأيتام، ومنطقة حرفية سينتهي الانتهاء منه الشهر المقبل.

كما يجرى تطوير منطقة الخيالة في مصر القديمة بواقع 2520 وحدة بتكلفة مليار جنيه تتكون فيه العمارة من أرضي و10 أدوار من المتوقع الانتهاء منه أغسطس أو سبتمبر المقبل.