مستشار رئيس الوزراء: الشعب وجد من يحنو عليه

أعرب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "الأسمرات 3"، قائلًا إنه مشروع عظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "اليوم كان يوم جبر الخواطر ويوم العدالة الاجتماعية ويوم حقوق الإنسان اللي بجد، ويوم الطبطبة على المواطن، اليوم كانت الدولة تحنو على المواطن".

وتابع: "بعدما عُويرنا في الماضي بسبب سقوط صخرة على أهلنا في منشية ناصر، صاروا يسكنون في حي الأسمرات الذي يضاهي الكومباوندات السكنية التي ينفذها القطاع الخاص".

وتابع أن المشهد اليوم كان مبهرًا، مرورًا بتنفيذ الوحدات السكنية وكل الخدمات، مشددًا على أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بالبشر والحجر: "الدولة تربي الإنسان على أن يصبح إنسانًا صالحًا وليس إرهابيًا، وتغرس الانتماء في قلب الأطفال الصغار الذين تحاور معهم الرئيس السيسي، وبعد سنوات من المعاناة وجد النظام الذي يحنو عليه".