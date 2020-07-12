مستشفى عزل إسنا يعلن تعافي 14 من كورونا

أعلن مستشفى العزل الصحي في إسنا جنوب الأقصر، اليوم، تعافي 14 من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي باسم المستشفى، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 14 مريضًا على التعافي، من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة، على مدار 24 ساعة، وتطبيق كل ما جاء ببروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات كورونا، وهذا ما أسهم في تعافي عدد كبير من المرضى.

وأضاف فتحي أن دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة.