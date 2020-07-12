323 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ

أغلقت لجان المتابعة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها في الساعة الخامسة مساء، بعد انتهاء اليوم الثاني لتقديم أوراق الترشح.

وقال المستشار لاشين إبرهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن لجان المتابعة واصلت عملها لليوم الثاني علي التوالي لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتابعت الهيئة سير عملية تلقي أوراق الترشح أولا بأول، والتي جرت في سهولة ويسر ولم يتم رصد أي مخالفات أو شكوى بشأن تلك العملية.

وأضاف إبراهيم، أن اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح شهد قيام 89 مرشحا بالنظامين الفردي (مستقل وحزبي) والقوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا أمس واليوم إلى 323 مرشحا، مشيرا إلى أن الهيئة أزالت كافة المعوقات أمام المرشحين حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة.

وقامت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بالتواصل باستمرار مع رؤساء المحاكم الابتدائية لمتابعة عملية تقديم الأوراق والتيسير على المرشحين.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات إلى أن المرشحين التزموا خلال تقديم الطلبات في اليوم الثاني، بتعليمات الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بقبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، حيث قررت تجديد القيد لمنظمتين مصريتين، كما وافقت على قيد 3 منظمات مصرية و8 منظمات ومؤسسات أجنبية جديدة.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، وذلك وفق قراراتها السابقة المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الإغلامية والصحية، من أجل تسهيل عملية التغطية الإعلامية للانتخابات.

ومن المقرر أن تستمر اللجان في تلقي طلبات الترشح حتى يوم السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثانية ظهرا، بمقر المحاكم الابتدائية.

وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.