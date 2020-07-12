6 فنادق جديدة تتسلم شهادة السلامة الصحية بالبحر الأحمر

أقرت لجان الفحص المشتركة بوزارة السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، اليوم الأحد، استيفاء 6 فنادق بمحافظة البحر الأحمر للاشتراطات الصحية، وحصولها على شهادة السلامة المعتمدة لإعادة التشغيل واستقبال نزلاء السياحة، طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وأشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية، إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر، والمرور على الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية، لمتابعة تنفيذ الضوابط والاشتراطات.