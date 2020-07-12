باكستان: مقتل 4 جنود و 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار

قال الجيش الباكستاني اليوم الأحد إن أربعة جنود وأربعة مسلحين قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة شمال وزيرستان بمنطقة شمال غربي البلاد الوعر المتاخم لأفغانستان.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بالجيش إن تبادل إطلاق النار وقع بعد أن حاصر أفراد الجيش مخبأ للمتشددين في وقت مبكر اليوم الأحد.

ولم يحدد البيان هوية المسلحين، لكن الجيش الباكستاني يقاتل أعضاء في حركة طالبان الباكستانية، والمعروفة باسم تحريك طالبان في تلك المنطقة منذ سنوات.

وأعلنت الجماعة، التي أعربت أيضا عن دعمها لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، الحرب على حكومة باكستان منذ أكثر من عقد. ومنذ ذلك الحين، نفذت الجماعة سلسلة من الهجمات، بما في ذلك هجوم وحشي على مدرسة عسكرية باكستانية في بيشاور في ديسمبر كانون أول 2014 ما أسفر عن مقتل 140 طالبا والعديد من المعلمين.

غالبًا ما تكون الجماعات الباكستانية المتشددة مرتبطة بالجماعات التي تعمل عبر الحدود في أفغانستان، لذا فإن التقدم في كبح جماح الإرهاب أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن واشنطن تسعى للمضي قدما في التوصل إلى اتفاق مع طالبان الأفغانية لوضع حد للحرب التي استمرت 18 عام.