صور.. ضبط 3500 علبة سجائر قبل طرحها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

ضبطت إدارة تموين بندر كفر الشيخ، 3500 علبة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه في إطار متابعة الأسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة ومتابعة موقف بيع السجائر، تشكلت حملة تموينية بإدارة تموين بندر كفر الشيخ تحت إشراف علام الشوادفي مدير الإدارة للمرور على الملحات.

وأضاف "الهابط"، أن الحملة تمكنت من ضبط 3500 علبة سجائر تم الاستيلاء عليها، لبيعها والمتاجرة بها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.