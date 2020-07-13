حبس شاب طرد والديه وأحرق ملابسهما بعد رفضهما كتابة المنزل باسمه

أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، الأحد، حبس شاب الذين طرد والديه من البيت، وأشعل النار في ملابسهم، 4 أيام علي دمة التحقيقات .

وقال جمال مأمون، محام المجني عليهما، إن النيابة فتحت تحقيقا قضائيا واستمعت إلى أقوال الوالدين، والمعاملة السيئة التي تعرضا لها على مدار أكثر من شهرين، لدرجة أنهما خلال تلك الفترة بعد زواجه حررا ضده 4 محاضر، وكانا يخافان منه.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، ببلاغ والدين ضد ابنهما في إحدى قرى طلخا بالدقهلية، بعد قيامه بتحطيم محتويات البيت الذي يقيمان فيه، وحطم باب الشقة وأخرج ملابسهما وخزينهما من الأطعمة إلى الشارع وأشعل فيها النار، ليجبر والدته على أن تكتب البيت باسمه.

وقالت الأم "فايزة ا. ح."، 55 عاما، ربة منزل، "ابني تغير حاله منذ أن تزوج، لم يمر على زواجه شهرين، وهددني بالقتل إذا لم أكتب البيت باسمه، وهو ابني الوحيد وله شقيقتان، وتكمل باكية "كنت اتمنى أموت قبل أن تأتي اللحظة التي يطردني فيه ابني من البيت لقيم هو فيه".

وأضافت فايزة لـ "الوطن"، هو "تزوج في شقة في نفس البيت الذي نقيم فيه، وبدأت المشاكل بعد أن اكتشفنا أن زوجته غير قادرة على الإنجاب، وبدأ في إرهابنا لنخرج من البيت ونتركه له، فكسر الأبواب واحنا نائمين، وأغلق باب البيت علينا، يريد أن يتحكم فينا، وهو ما جعلني أشتكيه في مركز الشرطة 4 مرات، وصعد إلى السطح وذبح الطيور".

وتمكنت قوة من مباحث طلخا من القبض على الشاب، "محمود ع."، 32 عاما، موظف، وتحرير المحضر رقم 5152 لسنة 2020 إدارة طلخا.