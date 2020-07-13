مدير قاعة أفراح بالدقهلية عن استمرار الغلق: "مش معانا فلوس نأكل عيالنا"

قال كريم الإتربي، أحد العاملين بمجال تنظيم الأفراح ومدير قاعة بنقابة العاملين بجامعة المنصورة، في محافظة الدقهلية، إن أصحاب هذه المهنة مهمشون، ويواجهون الكثير من المشكلات، على خلفية قرار الحكومة بغلق قاعات الأفراح، للحد من خطورة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا: "إحنا مش معانا فلوس نأكل عيالنا".

وأضاف "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أنه عجز عن دفع قيمة الإيجار الشهري البالغ 1200 جنيه منذ نحو 3 أشهر.

وتابع: "المجال ده فاتح بيوت 7 ملايين شخص، بيكلمني طلاب في كلية هندسة شغالين معايا، وبيطلبوا فلوس عشان يعرفوا يصرفوا على نفسهم، المجال اتدمر".

ورد عليه الإعلامي خالد أبو بكر قائلًا: "للصالح العام، الدولة ستؤجل فتح قاعات الأفراح، بسبب تفاوت واختلاف السلوكيات في الأفراح".

وشدد "الإتربي"، على أن أصحاب قاعات الأفراح مستعدون لكل الإجراءات الاحترازية التي ستشترطها الدولة، حتى لو وصل الأمر إلى دعوة 50 فردًا فقط في الفرح الواحد.