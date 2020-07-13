من الألف للياء.. كل ما تريد معرفته حول فاتورة الشراء وسياسة الاستبدال

أوضح جهاز حماية المستهلك، للمواطنين شروط ومدة استبدال واسترجاع السلع.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الشروط، وفقا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط ومـدة استبدال واسترجاع السلعة

فيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة يحق للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أي سلعة استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.

أهمية الفاتورة

الفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك والمورد على منتج أو خدمة وعلى المورد بناء على طلب المستهلك أن يقدم فاتورة دون تحميله أي أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية، ولا يعتبر إيصال البيان فاتورة، ويعتبر إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر فاتورة إذا ورد بها اسم المورد وتاريخ التعامل.

البيانات الواجب توافرها على الفاتورة

ـ اسم المورد ومحله التجاري

ـ تاريخ التعامل أو التعاقد

ـ ثمن المنتج.

ـ مواصفاته.

ـ طبيعته.

ـ نوعيته.

ـ كميته من حيث العدد أو الوزن,

ـ ميعاد التسليم.

ـ توقيع أو ختم المورد.