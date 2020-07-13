تعرف على المستندات المطلوبة لتحويل السيارة إلى الغاز

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهمية زيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار نظرا لكون الغاز نظيفا وغير ضار بيئيا بجانب انخفاض ثمنه، وتستعرض "الوطن" الأوراق المطلوبة لتحويل السيارات إلى غاز:

1- صورتان من بطاقة رقم قومي سارية.

2- صورتان لرخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

3- إيصال مرافق حديث (كهرباء - غاز - مياه) باسم مالك السيارة.

4- استمارة فحص مجانية متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.

وفي حالة الرغبة في تقسيط تكاليف التحويل يجب أن يكون هناك ضامن على أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى وإرفاق صور البطاقة.