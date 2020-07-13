القابضة للمطارات تعلن تأجيل صرف الحافز للعاملين بالشركة

قرر المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تأجيل صرف حافز العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك لحين تحسن الأوضاع المالية للشركة، التي تأثرت نتيجة للجائحة الوبائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وتسببت في وقف حركة الطيران إلى المطارات المصرية لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر ماضية.

أوضح سعيد محروس، في رسالته للعاملين الأحد، أن حجم حركة التشغيل داخل المطارات المصرية منذ بداية استئناف الحركة الجوية أول يوليو الجاري، لاتتعدى 20% من حجم حركة التشغيل الطبيعية التي كانت تسبق أزمة الجائحة الوبائية.

وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن قطاع الطيران ما زال يعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وأيضا أن الوضع المالي للشركة تأثر نتيجة لذلك بانخفاض الإيرادات.

وأكد "محروس"، أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية، على عدم المساس بأوضاع العاملين وحقوقهم المالية والعينية، حفاظا على البعد الاجتماعي ومراعاة للظروف المعيشية، ولما ساهموا فيه أيضا من انجازات في قطاع الطيران المدني على مدى السنوات الماضية.